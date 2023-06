Fiorello, la frase di Biggio che lo smentisce: "Il prossimo anno..."

09 giugno 2023 a

Quella che sembrava essere una riconferma quasi scontata ora non parrebbe più così. Fiorello nell'ultima puntata della sua trasmissione Viva Rai 2, anziché salutare i suoi spettatori dando appuntamento per il prossimo inverno, è stato criptico: “Non lo sappiamo ancora, proviamo a risolvere qualche problema”. A che tipo di problema si riferisce Fiorello visto che la sua trasmissione, nato come un semplice esperimento, si è rivelata essere uno delle più apprezzate in Rai, riscuotendo grande successo nonostante la collocazione alle 7 del mattino?

Il principale ostacolo al ritorno di Viva Rai 2 il prossimo anno, rivela GossipeTv, sembrerebbe essere il rapporto complicato con i residenti di Via Asiago, luogo dove si svolge il programma. “Se non si può fare in via Asiago credo non si possa fare da nessuna parte” ha detto Fiorello a Tg2 Post. Anche Biggio, la sua spalla, aveva confermato una simile problematica, sebbene da parte sua fossero arrivate maggiori rassicurazioni sul futuro del varietà mattutino. Ospite a Porta a Porta assieme a Casciari, nella puntata di giovedì sera, Biggio aveva dato quasi per fatto il rinnovo: “L’anno prossimo è sicuro al 99,9% che torniamo“. Nonostante Fiorello e Biggio non sembrino offrire la stessa versione in termini di certezze sul rinnovo di Viva Rai 2, lo showman e la sua spalla sembrano concordi nel voler prendere parte al prossimo Festival di Sanremo: “Se si risolvono i problemi sicuramente rifaremo le quattro serate del Dopofestival” ha dichiarato lo Fiorello che vuole essere sul palco in occasione dell’ultima serata della kermesse.