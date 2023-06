Mara Venier, grave lutto in famiglia: la frase del nipote "Ciao capi"

10 giugno 2023 a

Un doloroso lutto ha colpito Mara Venier e soprattutto sua figlia Elisabetta Ferracini, che ha perso improvvisamente il marito Pier Francesco Forleo. L’uomo aveva 61 anni ed era direttore dei diritti sportivi Rai: a dare la notizia della scomparsa è stata l’azienda, che ha rilasciato una nota ufficiale. Poi la Venier ha deciso di condividere il dolore sui social.

“Pier, sei stato un genero meraviglioso - ha scritto la conduttrice di Domenica In - hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia e io ti ho voluto bene come un figlio”. Nelle ultime ore è intervenuto anche Giulio Longari: il nipote 21enne della Venier ha voluto ricordare in pubblico il marito di sua madre, Elisabetta Ferracini. “Ciao capi”, ha scritto a corredo di una foto che ha condiviso nelle sue storie di Instagram.

Si tratta di uno scatto risalente a una quindicina di anni fa, che ritrae Giulio al mare abbracciato a Forleo. In questo modo il nipote della Venier ha voluto rendere omaggio il marito di sua madre, che lui chiamava affettuosamente “capi”. La morte di Forleo è un duro colpo per tutta la famiglia, dato che si è verificata all’improvviso, lasciando un vuoto pesante.