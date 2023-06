Paola Ferrari, il colpo basso: "Meglio Diletta Leotta", chi la silura

10 giugno 2023 a

Alessandro Cecchi Paone prende posizione. Tra Diletta Leotta e Paola Ferrari, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi preferisce la prima. "Certo è bella, giovane, formosa. Però penso che debba valere altro in tv. Lei non ha certo l’esperienza della collega Paola Ferrari. Da donna e tifosa di calcio considero Paola Ferrari una brava professionista. Mio marito con il quale non condivido la fede calcistica, lui è interista, io milanista, sostiene che lei ha stancato e preferirebbe che in Rai ci fosse Diletta Leotta, per la quale ha un debole", gli ricorda una telespettatrice nella sua rubrica sulle colonne del settimanale Nuovo.

Ma Cecchi Paone non è del tutto d'accordo: "Rappresenta meglio il mio ideale femminile". Di più, perché il conduttore parla di una vera e propria preferenza: "Non posso negare la mia preferenza per lei. Forse perché l’ho conosciuta a Radio 105, dove lavora, ed è stata simpatia a prima vista". Tra la Leotta e la Ferrari non scorre buon sangue. Più volte la giornalista sportiva si è scagliata contro l'opinionista di Dazn. Tra le critiche quella sull'aspetto fisico.

"Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro - ha detto la Ferrari -, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile”, ha detto la giornalista. La Ferrari non ha mai creduto nemmeno alla relazione tra Diletta e Can Yaman: “Non ci credo perché sono a conoscenza di una sua passione importante per un’altra persona, ma fa bene a divertirsi".