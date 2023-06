Albano Carrisi, stop su Romina Power a Domenica In: gelo della Venier

11 giugno 2023 a

a

a

Albano Carrisi è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In, oggi 11 giugno. Mara Venier lo ha invitato nel suo studio in occasione dei suoi 80 anni. Al Bano ha quindi ripercorso la sua carriera e la sua vita. Come è naturale che sia il racconto non poteva prescindere da Romina Power ma il nome della cantante non è praticamente mai stato fatto dalla conduttrice.

Che lo ha pronunciato una volta sola: "Tu incontri Romina, è storia!", ha detto. Dopodiché stop. Qual è il motivo? Pare che dietro questa scelta ci sia la diffida ricevuta da Mara Venier l'anno scorso proprio da parte della Power. Allora, zia Mara stava intervistando l'attuale moglie di Al Bano, Loredana Lecciso, quando rivelò di non poter nominare Romina dopo essere stata diffidata dal fare il suo nome.

Insomma la Venier si sarebbe auto-censurata... E non solo. A un certo punto, Albano Carrisi ha detto di essere contrarissimo all'uso di droghe, anche quelle leggere. E Mara, vedendolo così duro sull'argomento ha commentato: "Tu ce l’hai proprio contro…". "È vero, so anche perché", ha risposto il cantante di Cellino San Marco. "Anche io lo sono, però non voglio parlare“, ha ribattuto Mara. Proprio recentemente, Al Bano aveva confessato che il problema principale nel suo matrimonio con Romina era stato l’eccessivo uso di marijuana da parte di Romina Power.