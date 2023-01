Francesco Nuti, "come sta oggi": il suo dramma

07 gennaio 2023 a

Un racconto delle avventure di quattro alfieri della commedia italiana - Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone - con una guida ironica di provato talento comico come Emanuela Fanelli: è il docu-film "I magnifici 4 della risata" che Rai Documentari ha mandato in onda venerdì 6 gennaio su Rai 3. Probabilmente nessuno ha mai visto i protagonisti così prima, tutti assieme, dentro lo stesso schermo, all’apice dei loro trionfi e dell’esplosione dei loro talenti e il programma, diretto da Mario Canale che lo ha scritto con Michele Anselmi, "interroga" i protagonisti di una stagione carica di talento e successi, attraverso materiali memorabili, sketch, brani di film, interviste, testimonianze, e, grazie alla viva voce di quattro adepti del riso (e della poesia) illumina su una storia gloriosa, sui meccanismi della risata e sull’esperienza stessa di spettatori.

E se Troisi ci ha lasciato e Benigni e Verdone continuano ad allietarci, di Francesco Nuti si sa ormai poco nulla. Nel 2006 l'attore, che ora ha 67 anni, è stato vittima di un terribile incidente domestico che ha compromesso la sua salute. Nuti è stato in coma per quattro mesi causandogli gravi danni neurologici, la perdita di parte delle sue capacità motorie e l'uso della parola. Per molto tempo, ricorda il sito Leggo, le sue condizioni sono state un mistero. Finché nel 2010 è tornato a farsi vedere. Poi nel 2016 si parla di maltrattamenti e sevizie subiti da Nuti.

A prendersi cura di lui è la figlia Ginevra, 24 anni, che ha la tutela legale di Nuti. Ginevra, un anno e mezzo fa, ospite di Mara Venier a Domenica in ha rivelato che il padre era stabile: "Ho portato papà con me a Roma per averlo vicino. Oggi è stabile. È in cura in una clinica dove si prendono cura di lui perché ha bisogno di assistenza continua. Comunico con mio padre con gli occhi, tramite lo sguardo. Gli leggo i messaggi dei fan che mi arrivano tutti i giorni e lui è contento".