Domenica in, "aiutatemi": il dramma di Francesco Nuti irrompe su Rai 1, crollo di Mara Venier

16 maggio 2021 a

Mara Venier nella puntata del 16 maggio di Domenica In ha voluto dedicata uno spazio all’attore Francesco Nuti, per i suoi 66 anni. L'attore è lontano ormai da anni dal mondo dello spettacolo a causa di una malattia. In studio quindi si è presentata l’ex compagna e anche la figlia Ginevra Nuti, che si prende cura del padre. Dopo aver mandato in onda un servizio molto commovente, Mara Venier ha sfiorato le lacrime rivolgendosi agli ospiti e dicendo: “Aiutatemi”.

In occasione del compleanno di Francesco Nuti, attore, regista e sceneggiatore, la conduttrice ha voluto ospitare la figlia Ginevra e la mamma per celebrare la figura del padre, costretto a stare lontano dal mondo dello spettacolo a causa di una malattia. Mara Venier ha abbracciato Ginevra Nuti e ha subito specificato: “Sono emozionata anche io. Comunque sono tamponata, che se ne poi ti criticano”.

“Sono riconoscente a lui per avermi scelta per un suo film”, ha detto poi Sabrina Ferilli, “aveva uno stile di commedia brillante. Manca tanto. Lo saluto con tanta riconoscenza”. Anche Giorgio Panariello e Marco Masini sono intervenuti per celebrare la sua figura così come tanti altri ospiti di Domenica In. Carlo Conti ha mandato un videomessaggio: “Grande festa nel 2014. Ginevra ha toccato con mano, di fronte a 8000 persone, l’affetto del pubblico per suo padre".

