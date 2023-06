Ilary Blasi, parole strazianti alla Toffanin: "È stato il cuore della sua vita"

12 giugno 2023 a

Il dolore per la morte di Silvio Berlusconi di fatto fa il giro dei social. Politici, conduttori, attori e uomini e donne dello spettacolo hanno voluto lasciare sui propri profili o tra le stories un messaggio, una frase per ricordare l'ex premier. E tra questi c'è anche Ilary Blasi.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi è uno dei volti più noti di Mediaset. Ma la Blasi ha anche un rapporto speciale con Silvia Toffanin compagna di Pier Silvio Berlusconi e nuora del Cavaliere. Le due sono amiche da tempo e il loro rapporto intimo e sincero appare sempre nelle interviste della Blasi a Verissimo che hanno il sapore di una vera chiacchierata tra amiche senza filtri.

E così proprio la Blasi è stata tra le prime a mandare un messaggio di affetto e di vicinanza a Silvia Toffanin: "La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a cui faccio le mie condoglianze", scrive Ilary Blasi su Instagram con affetto e rispetto nei confronti del dolore della famiglia Berlusconi, ma anche e soprattutto con la mano tesa verso un'amica, come Silvia Toffanin, che in questo momento sta attraversando un periodo non facile come del resto anche i suoi familiari.