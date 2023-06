Berlusconi, l'ultimo sfregio di Vauro: "Ma non sono i migliori ad andarsene?"

12 giugno 2023 a

Vauro Senesi non poteva certo restare con le mani in mano. E così anche in questa occasione, davanti alla morte di Silvio Berlusconi, il vignettista usa questa occasione per attaccare l'ex premier. Infatti sul web e sui social è spuntata la vignetta dedicata alla morte del leader azzurro: nel disegno appare un uomo che si chiede "ma non sono sempre i migliori ad andarsene?". Una domanda velenosissima che di fatto colloca Vauro ancora una volta nell'olimpo degli odiatori seriali della sinistra.

Per carità qui nessuno si sogna di censurare la satira che è sempre legittima. Ma la satira ha anche i suoi tempi. Ed etichettare Berlusconi come un "non-migliore" di certo non è una mossa particolarmente azzeccata in una giornata come questa.

Ma in passato Vauro aveva già messo nel mirino in modo "scorretto" e spesso ben oltre le righe il leader di Forza Italia. Ma davanti alla morte ci si aspetterebbe più rispetto o almeno il silenzio. Cosa che a quanto pare non appartiene a Vauro che probabilmente si sente ancora al centro del ring di Santoro quando martellava il Cav insieme al "teletribuno". Gli anni e il tempo non hanno cancellato il livore di una certa parte della sinistra che usa occasioni come questa per darsi auno sciacallaggio puro.