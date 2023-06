Massimo Boldi, gaffe con Giorgia Meloni: "Ora tocca a te!"

13 giugno 2023 a

Massimo Boldi incappa in una gaffe. Accade nel giorno in cui tutto il mondo si ferma di fronte alla morte di Silvio Berlusconi. Anche la politica, con il premier Giorgia Meloni che ha pubblicato un video di condoglianze. A corredo poche parole: "A Dio, Silvio". E tra i tanti commenti ecco che è apparso quello del comico. L'attore milanese, dal suo profilo Twitter, ha scritto: "Ora tocca a te". Nessun augurio di morte, ma un invito uscito male, anzi, malissimo. Boldi voleva limitarsi a incoraggiare la leader di Fratelli d'Italia, ma il tweet si è trasformato in uno scivolone.

"Ma le augura la morte?" scrive un utente del web a cui ne seguono altri: "No, ma non gli è uscito bene". "Ma non è vero". E ancora, c'è chi si stupisce: "Ma è davvero lui?". "Ma cosa scrivi Cipollino?". "Cancella subito, davvero di pessimo gusto". Boldi ha dunque seguito il loro consiglio, ma non è bastato ad archiviare la gaffe.

Che Boldi fosse un fan della Meloni non è una novità. "Mi piacerebbe come premier - diceva già nel 2021 -. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano". In ogni caso a finire nel mirino dell'occhio attento degli internauti c'è anche lo stesso presidente del Consiglio. In diversi non capiscono il significato del suo messaggio. "È forma arcaica di raccomandazione a dio", spiega una ragazza tentando di placare la polemica.