Massimo Boldi, disastro col suv: intrappolato per strada a Milano. Diluvio di sfottò

Massimo Boldi strappa ancora un sorriso. Questa volta le sue gag non c'entrano. Il comico ha vissuto una vera e propria disavventura a Milano, a bordo della sua auto. Nella serata di venerdì 12 maggio, infatti, in viale Regina Giovanna, l'attore di cinepanettoni è rimasto bloccato a bordo del suo suv sulle rotaie del tram.

A immortalare il tutto ci hanno pensato alcuni utenti del web. E in pochi minuti il filmato è diventato virale. Solo dopo qualche spinta e alcune accelerazioni, il suv di Massimo Boldi è ripartito, liberando le rotaie piene di fango.

Boldi non è nuovo alle gaffe. Basta ricordare che il comico, ospite di Domenica In, ha perso l'apparecchio acustico. "Mara è successo un casino, ho perso l’apparecchio nel suonare", ha esordito l'attore milanese. "Pensavo te la fossi fatta sotto...." è intervenuto De Sica, mentre la conduttrice chiedeva cosa si potesse fare. La preoccupazione è rientrata poco dopo, quando Boldi si è tranquillizzato con l'apparecchio finalmente ritrovato. "Ma non è Domenica In... Questo è un ospizio!" ha aggiunto allora De Sica tra le risate di tutto lo studio. Oltre a Boldi e De Sica la Venier ha ospitato anche Ezio Greggio e Jerry Calà, di fatto il Gotha della commedia italiana anni 80 riunitosi.