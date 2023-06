Sonia Bruganelli, "mi incuriosisce molto": la foto per Bonolis fa impazzire tutti

15 giugno 2023 a

Si sono separati a mezzo stampa, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma sono ancora una coppia di fatto nel lavoro e negli affetti. I due hanno saltato i funerali di Silvio Berlusconi, mercoledì in Duomo a Milano, perché impegnati nella registrazione delle nuove puntate di Ciao Darwin, che andrà in onda su Canale 5. Una assenza contestata da molti telespettatori, che hanno rinfacciato loro la presenza alle esequie dei più amati volti di Mediaset, da Maria De Filippi a Silvia Toffanin, da Gerry Scotti a Barbara D'Urso. A sciogliere il "mistero", come detto, una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Bruganelli, sul set dello show: "L'unico modo per essere lì…", accompagnata da un cuore nero.

Qualche giorno prima, un'altra foto che ha fatto chiacchierare molti. Quella del compleanno di Bonolis, che ha festeggiato 62 anni alla presenza della famiglia riunita, Bruganelli compresa. L'ormai ex moglie ha deciso di festeggiare il conduttore pubblicando lo scatto della torta, con tanto di scritta "auguri Papà" e una candelina spezzata alla base.

Quindi il commento della produttrice e imprenditrice: "Auguri Paolo Bonolis, quella candelina spezzata mi incuriosisce molto". Una frase sibillina che ha scatenato le teorie dei follower. Anche perché era stata lei, ha spiegato Bolonis a Vanity Fair, a chiedere la separazione: "Me ne ha parlato e non ho potuto fare altro che capire, è finita così. Non fa piacere, ma non puoi pretendere che la vita degli altri debba per forza corrispondere alla tua".