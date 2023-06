Lerner ai funerali del Cav dopo gli insulti? "Ero lì per fare il mio lavoro"

15 giugno 2023 a

A Gad Lerner non basta la figuraccia su Twitter. E, dopo aver insultato Silvio Berlusconi, si è presentato a sorpresa ai suoi funerali. La giustificazione? "Sono andato in Duomo per fare il mio lavoro. Ho scritto un lungo articolo su 'Il Fatto Quotidiano', è in terza pagina. Ho salutato e abbracciato Francesca Verdini perché lei è stata per anni compagna di spiaggia dei miei figli". Stando al racconto del giornalista, infatti, avrebbe avuto un faccia a faccia con Matteo Salvini. "Salvini mi ha stretto la mano e non ha fatto alcun cenno al mio tweet - chiarisce però - mantenendo il volto serio dovuto alle circostanze, riguardo alla mia conoscenza affettuosa con Francesca Verdini, mi ha detto: 'Lo so, lo so. E poi un semplice 'come stai?".

Eppure Lerner in queste ore è stato al centro di una vera e propria bufera. Tutto è nato da un tweet che il giornalista aveva postato poco dopo la scomparsa di Flavia Franzoni, la moglie dell'ex presidente del consiglio Romano Prodi: "La coincidenza della morte di Flavia Franzoni Prodi con quella di Berlusconi suona beffarda ma se non altro ci ricorda che esiste un'Italia migliore. #LuttoNazionale ancheNO".

Da qui le critiche degli utenti del web. Tra cui: "Ecco la coerenza in persona, Gad Lerner prima fa questo tweet per denigrare Berlusconi, e poi va al suo funerale...". E ancora: "Il Dr. Lerner dovrebbe rispettare un defunto, nel caso specifico è riuscito a oltraggiare il Cavaliere sia prima con il suo tweet che dopo con la sua ipocrita la presenza". Ma lui - è la sua giustificazione - stava solo lavorando.