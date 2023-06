Gad Lerner-choc: "Morto il Cav e la moglie di Prodi? Esiste un'Italia migliore"

14 giugno 2023 a

Gad Lerner ha un modo tutto suo per opporsi al lutto nazionale in onore di Silvio Berlusconi. Il giornalista, con un tweet, arriva a paragonare la morte del leader di Forza Italia a quella di Flavia Franzoni, quasi come fosse una competizione. Tutto vero: "La coincidenza della morte di Flavia Franzoni Prodi con quella di Berlusconi suona beffarda ma se non altro ci ricorda che esiste un'Italia migliore". Poi il riferimento al lutto nazionale indetto dal governo per ricordare la scomparsa del Cav e la risposta "Anche no". Insomma, Lerner sembra ricordare che l'Italia migliore viene rappresentata dalla moglie di Romano Prodi che, alla sua morte, non riceve il lutto nazionale.

Un'agghiacciante uscita, tanto che gli utenti non perdonano. "Cioè. Vi rendete conto? 68 anni, giornalista, e si mette a fare i tweet sulla gente che muore, paragonando morti buoni e morti cattivi, secondo il suo cervello malato", si chiede un internauta al quale fanno eco altri: "Se tu avessi taciuto sarebbe stata migliore", "Che bassezza, fare i paragoni tra cadaveri ancora caldi".

E ancora: "Ma che brutti commenti da uomini che hanno studiato….mia nonna che aveva la seconda elementare sarebbe stata zitta….bell'esempio per i giovani", "Sono costernato per il decesso di Fravia Franzoni e sono vicino col pensiero a Prodi e mi immedesimo nel suo immenso dolore. Mi rincresce che Gad Lerner faccia la differenza tra la morte la Franzoni e Berlusconi. Gad Lerner è persona bieca da disprezzare per il suo cinismo". Questa volta il giornalista ha davvero toccato il fondo.