Bruno Vespa zittisce Gad Lerner: "Ti pare normale?"

"Ti pare normale che a un ministro venga impedito di parlare? È una buona pratica?": Bruno Vespa lo ha chiesto a Gad Lerner a Cartabianca su Rai 3 in riferimento al caso di Eugenia Roccella, la ministra contestata al Salone del Libro. Secondo Lerner, infatti, si è trattato di una protesta legittima: "Eugenia Roccella è una ministra al centro delle polemiche per il corpo delle donne, la gravidanza, le famiglie omogenitoriali. C’è stata una contestazione alla ministra, con la quale non c’erano mai state occasioni di dialogo o confronto".

Per niente d'accordo il conduttore di Porta a Porta, che ha controbattuto: "Il direttore del Salone del Libro di Torino avrebbe potuto fare qualcosa in più. Io avrei gestito la situazione. Lui ha accettato che l’ospite venisse offeso". Sulla questione si è espresso anche Vittorio Sgarbi, pure lui ospite della trasmissione, che su Nicola Lagioia ha detto: "Ha tentato di creare un dialogo, ma non ci è riuscito. Noi abbiamo sentito solo le contestazioni a Roccella. Impedire allo scrittore di parlare, nel luogo in cui si presentano i libri, equivale a bruciare un libro. Questa è violenza".

A contestare la ministra alcuni attivisti di Extinction Rebellion e Non una di meno, che all'Arena Piemonte - dove la Roccella avrebbe dovuto tenere il suo intervento - hanno urlato davanti a tutti i presenti "Ma quale Stato, ma quale Dio, sul mio corpo decido io". La ministra ha reagito chiedendo che non venisse mandato via nessuno e cercando un dialogo, ma senza successo.