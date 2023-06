Michelle Hunziker sconvolta: "Un segno divino", in cosa si imbatte

17 giugno 2023 a

Michelle Hunziker è partita per Capri. Per lei iniziano ufficialmente le vacanze estive. Dopo l'impegno dietro il bancone di Striscia la Notizia, la conduttrice di Canale 5 ha trascorso qualche giorno assieme alle figlie più piccole: Sole e Celeste. Oltre alla bellezza dell'isola, la Hunziker è rimasta senza parole per quello che definisce "un segno divino". A testimoniare quanto accaduto alcune stories diffuse dalla stessa Michelle su Instagram.

"La cosa più bella al mondo": Michelle Hunziker si confessa

"Va bene ragazze questo è un segno divino", commenta mentre mostra il doppio arcobaleno che si può notare in cielo. Ecco poi il racconto: "Siamo arrivate a Capri camminando con due arcobaleni, non uno. Sole esprimi un desiderio. Wow! Ma quando ci ricapita qualcosa di così, meraviglioso". Arrivata sul posto, la conduttrice non si è fatta mancare manicaretti preparati rigorosamente dalle figlie.

Anch'essi immortalati sui social. Nonostante per la Hunziker si tratta di un momento di grande felicità, non può non commentare l'assenza dell'altra figlia, la primogenita Aurora Ramazzotti. La 26enne è diventata mamma da pochi mesi. Per questo non ha seguito la conduttrice sulla costa partenopea. Una mancanza che si è fatta particolarmente sentire. E così, passando di fronte a un negozio dal nome "Aurora", ha ammesso: "Mi manchi".