Michelle Hunziker, "ti piaccio?": la camicia sbottonata in barca...

Michelle Hunziker si sta godendo una vacanza di lusso in Costiera. Per qualche giorno si è lasciata alle spalle gli impegni di lavoro e quelli familiari, che la vedono nonna a tempo pieno del piccolo Cesare (il primo nipotino nato dalla figlia Aurora Ramazzotti): la showgirl si sta godendo qualche giornata in barca con le figlie, con la piccola Sole Trussardi che per l’occasione si sta cimentando a fare la videomaker d’eccezione.

"La cosa più bella al mondo": Michelle Hunziker si confessa

Sole non ha ancora compiuto dieci anni, ma a quanto pare sa già come muoversi dietro alla madre, che è molto attiva sui social anche in qualità di influencer. La Hunziker si è fatta riprendere dalla figlia mentre usa il suo illuminante sul viso e si prepara per scendere dalla barca e trascorrere una giornata a Capri. Sorridente e rilassata, Michelle ha messo in piedi un simpatico siparietto con la figlia avuta con Trussardi.

“Ciao a tutti follower di mamma - ha esordito la piccola Sole - stiamo arrivando a Capri e la mamma nel frattempo si sta mettendo la terra e l'illuminante per diventare luminosa, più di quanto già non lo sia”. Tra uno zoom e un cambio di inquadratura, a un certo punto la Hunziker le ha chiesto: “Ti piaccio?”. “Bellissima”, è stata la risposta convinta della figlia.