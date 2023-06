Cristina Scuccia, confessione impensabile dall'Isola: "La odiavo"

16 giugno 2023 a

a

a

Che Cristina Scuccia sia innamorata non è più un segreto. L'ex suora lo ha detto più volte all'Isola dei Famosi e, oggi, passati 60 giorni, inizia a sentire la mancanza. "Più i giorni passano più le mancanze si amplificano. Mi manca tutto, anche quando siamo così mi guarda e ride senza motivo e gli occhi diventano a mandorla", dice a Pamela Camassa per poi aggiungere qualche dettaglio sulla persona misteriosa: "Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo".

E ancora: "Ci siamo conosciuti a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo trovati". Nulla di più, l'identità della persona di cui è innamorata è ancora ignota. Così come il suo orientamento sessuale.

Anche se a sentire il botta e risposta avvenuto in Honduras tra Cristina e Pamela si pensa si tratti di un ragazzo. "Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante ma dentro è un cucciolo, porta una maschera, un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa". In ogni caso la loro sembra una relazione solida, visto che il "ti amo" se lo sono già detti.