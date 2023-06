Cristina Scuccia "cattiva": travolta dalle critiche, cos'è successo in spiaggia

06 giugno 2023 a

Panico e rimproveri all’Isola dei Famosi. La prova per accedere al televoto flash per eleggere il primo finalista è stata più drammatica del previsto. Nel primo dei tre duelli per la gloria ha vinto Pamela Camassa, che ha battuto in apnea Helena Prestes. Enrico Papi, da opinionista, ha provato a invalidare il duello, ma sia Alvin sia Ilary Blasi lo hanno stroncato e la sfida è stata ritenuta regolare. È sul secondo confronto, però, che è scoppiata la bufera. Alessandra Drusian dei Jalisse contro Cristina Scuccia.

L’ex suora è andata subito in vantaggio, mentre Alessandra è apparsa fin da subito in difficoltà e anche il marito Fabio Ricci se n’è subito reso conto. Alvin ha cercato di rassicurarlo. Il problema è che, a un certo punto, della Drusian si sono perse le tracce, Ilary Blasi ha sollecitato il suo inviato, ma non c’è stata risposta. Alla fine, però, la telecamera ha inquadrato Alessandra nel corso di un attacco di panico: urla isteriche e ansia palpabile in diretta. Una scena da brividi per i telespettatori. A quel punto Alvin l’ha presa sulle spalle e l’ha riportata sulla spiaggia. “È andata in ansia perché non toccava. Adesso la stiamo calmando, appena è pronta te lo dico”, ha spiegato l’inviato ad Ilary Blasi in studio.

Tutto ciò, intanto, Cristina Scuccia se l’è lasciato scivolare addosso, continuando serena la sua prova e, per ovvi motivi, vincendola. Sui social è montata la polemica, molti l’attaccano duramente per questa mancanza di sensibilità e la stessa Corinne Clery, presente in studio e che svenne in diretta anche lei per via di una difficile prova, ha ringhiato contro l’ex suora, affermando di non credere affatto che sia così buona come sembra. Insomma, per il reality adventure non c’è pace, molti telespettatori accusano anche la produzione di allestire prove troppo difficili per i naufraghi, magri e affamati e non in grado di sostenere grandi sforzi fisici.