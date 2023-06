Otto e Mezzo, Padellaro attacca Berlusconi e Nordio: zittito subito

16 giugno 2023 a

Antonio Padellaro torna a vomitare odio su Silvio Berlusconi. Dopo i dati elencati da Lilli Gruber a Otto e Mezzo con cui ha ricordato le ore di diretta televisiva sul Cav e perfino quante volte è stato pronunciato il nome "Silvio Berlusconi", in tv, Padellaro apre le valvole del rancore: "È stato mostrato un rito del lutto particolare per definire Berlusconi padre fondatore, ma non è così". Poi arriva l'affondo: "Io trovo indecente invece ciò che ha fatto Nordio.

Il guardasigilli ha dedicato la riforma della Giustizia a Berlusconi. Un uomo che con la giustizia ha avuto parecchi problemi". A spegnere Padellaro è Alessandro Giuli, presidente del Museo Maxxi di Roma: "Io credo che la riforma della Giustizia sarebbe stata fatta a prescindere. Una riforma acclamata da tantissimi sindaci di sinistra. Questo va detto prima di fare qualunque valutazione. Io credo che Nordio avrebbe potuto dedicare questa svolta sul fronte della Giustizia proprio ai primi cittadini.

La dedica a Berlusconi è sull'onda emotiva e di fatto può essere criticabile". Padellaro, messo con le spalle al muro batte in ritirata. Ma una cosa è certa, gli anti-Cav riescono in un'impresa impensabile: tener viva la memoria di Berlusconi attaccandolo anche da morto. Non hanno imparato nulla dalla caterva di sconfitte elettorali raccolte fin qui.