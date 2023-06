Lilli Gruber, il cartello sulle ore di diretta per il Cav: l'ultimo schiaffo

16 giugno 2023 a

Lilli Gruber apre la puntata di Otto e Mezzo in modo davvero curioso. Un cartello, una grafica piena di numeri. Un sondaggio? No. Uno studio su quante ore di diretta sono state dedicate a Silvio Berlusconi e su quante volte è stata pronunciato il nome del Cavaliere in questi giorni: "70 ore di diretta, più di 500 volte è stato pronunciato il suo nome. Si è esagerato?", chiede la Gruber ai suoi ospiti.

Insomma il pallino è sempre lo stesso: delegittimare il giusto tributo che milioni di italiani hanno voluto dedicare all'ex premier. Un tributo che si è fatto sentire con gli ascolti per i suoi funerali ma anche dalla presenza massiccia di migliaia di persone in piazza Duomo a Milano per dare l'ultimo saluto al Cavaliere. E ora però si fanno i conti in tasca al lutto del Cav contando anche le ore di diretta.

E a raccogliere l'assist di Lilli Gruber è stato Alessandro De Angelis che di fatto ha spostato il mirino su Giorgia Meloni: "Il governo ha avviato una gigantesca operazione politica su Silvio Berlusconi, lo ha collocato nel pantheon di Giorgia Meloni perché forse gli altri nomi sono impresentabili, come Almirante o Mussolini". Parole pesantissime che alzano ancora una volta il velo sui rosiconi a sinistra che non accettano un solo concetto: l'Italia ha voluto salutare Berlusconi come si fa con un ex premier che per ben 4 volte ha guidato il governo negli ultimi 30 anni. Trovatene un altro così.