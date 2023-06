Fedez massacrato per il nuovo tatuaggio: "Denuncialo! Chiama l'avvocato"

18 giugno 2023 a

Dopo la figuraccia rimediata per l'affondo di Luis Sal circa l'addio a Muschio Selvaggio, Fedez torna nel mirino. Ma in questo caso per tutt'altra ragione: per un tatuaggio.

Sulla gamba sinistra, il rapper si è infatti speso in una dedica alla figlia, un tattoo che ne ritrae il volto. E Fedez ha mostrato il risultato su Instagram, in un post che mostra il tatuaggio in primissimo piano e, in una seconda foto, lo scatto da cui è stato ispirato.

Un lavoro che, però, non è stato per nulla apprezzato dai fan. "Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia... E poi tatuatevelo", scriveva il rapper nel post. E le repliche sono state feroci: "Fossi in te denuncerei il tatuatore", scriveva uno. Altri, con ferocia: "Dopo questo tatuaggio io lo direi all'avvocato. Fa cag***". E via discorrendo, con moltissimi commenti critici che potete leggere voi in prima persona spulciando il post qui in calce.