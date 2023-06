Ilary Blasi, bomba dai corridoi Mediaset: "Papi a disagio, non per colpa sua"

Roberto Tortora 19 giugno 2023 a

Ancora critiche per Enrico Papi, discusso opinionista di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, reality adventure in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Stavolta, a muovere accuse è un lettore di Salerno del magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, che pubblica la consueta rubrica di Alessandro Cecchi Paone in cui discute di personaggi televisivi. Chi scrive esprime tutte le sue perplessità nei confronti dello showman romano: “L’ho trovato sinceramente inadatto al compito, perché si vede che è abituato a condurre e non a star seduto…”. Un leone in gabbia, praticamente, con un ruolo limitato che non lo rappresenta.

Dopo aver letto la missiva del suo fan, Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua sull’opinionista de L’Isola dei Famosi, non nascondendo una certa sintonia con quanto scritto dall’utente: “Ha ragione, Enrico Papi non è a suo agio e non per colpa sua..”. Il fidanzato di Simone Antolini concorda sull’inadeguatezza del ruolo e sul fatto che Papi, forse, avrebbe preferito condurlo quel reality, piuttosto che star lì a dare pareri, comandato a bacchetta. Cecchi Paone, poi, ne ha approfittato per confessare che, nonostante la sua partecipazione come opinionista non si sia rivelata fortunata, quest’occasione potrebbe essere un rilancio per Papi proprio con Mediaset.

Nonostante il flop di Scherzi A Parte. Una nuova stagione televisiva è alle porte, comunque, e per Enrico Papi potrebbe esserci finalmente quello spazio che sogna e che lo riporterebbe in auge come ai tempi di Sarabanda.