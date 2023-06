Marco Mazzoli, la dedica dopo la vittoria all'Isola: "Questa è per Chico Forti"

20 giugno 2023 a

a

a

Marco Mazzoli trionfa all'Isola dei Famosi. Con il 62 per cento dei voti si porta a casa la vittoria. A contendersi il trofeo finale erano lo stesso Mazzoli con Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Una vittoria davvero a sorpresa. In tanti davano per favorita Cristina Scuccia. Ma a quanto pare il pubblico aveva già deciso da tempo di dare la vittoria a Mazzoli che sull'Isola ha sempre avuto una condotta schietta e sincera senza l'uso di tattiche o tecniche per "fregare" il gruppo o racimolare qualche consenso in più tra i telespettatori a casa.

E così Marco Mazzoli ha deciso di dedicare la sua vittoria a Paolo Noise, agli ascolti de Lo Zoo di 105 e a Chico Forti: “Era dentro di me e mi diceva: come fai a non farcela tu Marco che hai una data di uscita? Non vedo l’ora di venirti a trovare in carcere”.

"È finita": chi affonda Ilary Blasi a poche ore dall'ultima puntata dell'Isola

Parole forti che hanno emozionato e non poco lo studio. Da tempo Forti è in carcere negli Stati Uniti dopo uan condanna per omicidio arrivata nel 2000. I dubbi sul verdetto sono tantissimi e così a più riprese le autorità italiane hanno cercato di riportare a casa Chico Forti. Il messaggio di Mazzoli subito dopo la vittoria è un segnale chiaro: Chico Forti non è solo nella sua battaglia. In tanti sono con lui.