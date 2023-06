Ilary Blasi, "è finita": chi la affonda a poche ore dall'ultima puntata dell'Isola

19 giugno 2023 a

a

a

Oggi, lunedì 19 giugno, cala il sipario sull'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Un'edizione che ha deluso, in primis per lo share. Edizione tormentata tra ritiri, poche polemiche, un cast evidentemente non del tutto azzeccato. E l'anno prossimo, i sussurri sono molteplici così come le conferme, Ilary Blasi potrebbe perdere il programma. Insomma, se Isola sarà, non sarà più lei a condurla.

Si puntava fortissimo su Cristina Scuccia, l'ex suora, la quale ha attirato moltissime attenzioni e scatenato parecchi gossip. Non ha deluso, si è fatto un gran parlare di lei, ma non è stata sufficiente a tenere in piedi quest'edizione dell'Isola dei Famosi.

"Io non la conosco". Ilary Blasi, sconcerto al ristorante: cosa spunta sulla sua camicia

E così, a ridosso dell'ultima puntata, ecco che ad aprire il fuoco contro il reality è davidemaggio.it, sito specializzato in tv. "Si ripetono copioni e canovacci all’infinito, che non funzionano mai al punto di fidelizzarti (sorvoliamo però sullo scempio fatto con Cristina Scuccia e la sua relazione con una persona)", picchia durissimo Davide Maggio.

E ancora: "La prevedibilità, che già è nemica della tv, è ancora più ostica in un reality come L’Isola dei Famosi che dovrebbe essere un’avventura e non una storia già scritta di cui conosci il finale". Insomma, format stroncato in tutto e per tutto. Infine, la chiusa: "O forse per qualcuno a Mediaset la parola giusta è end", ovvero "fine". L'Isola dei Famosi è davvero destinata a sparire? Possibile...