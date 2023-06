Nunzia De Girolamo, "staffetta in Rai": la scelta dei vertici di Viale Mazzini

20 giugno 2023 a

Sono Nunzia De Girolamo e Salvo Sottile i conduttori che faranno dimenticare agli spettatori di Rai3 l'addio a viale Mazzini di Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini. A rivelarlo è DavideMaggio.it che anticipa in anteprima che l'ex politica azzurra prenderà le redini di Estate in Diretta su Rai 1 insieme a Gianluca Semprini. Si tratta, puntualizza Davide Maggio, di un nuovo titolo da aggiungere alla carriera appena avviata da conduttrice con il programma Ciao Maschio in seconda serata su Rai1. Quanto a Sottile, per lui non sarà la prima volta in prima serata su Rai 3, bensì un ritorno sulla rete che l’ha visto negli anni impegnato con Mi Manda Raitre, Prima dell’Alba e Palestre di Vita.

La nuova Rai è sempre più donna: le regine dei palinsesti

Per il giornalista e per l'ex ministra dell'Agricoltura, Mamma Rai ha pensato a una staffetta: i due nuovi programmi di informazione affidati ai due conduttori, rivela Davide Maggio, si avvicenderanno nello stesso slot nel corso della stagione. A partire in autunno sarà la De Girolamo, mentre per l’esordio di Sottile i telespettatori di Rai 3 dovranno attendere il 2024. Sul format, c’è ancora il massimo segreto, ma si potrebbe trattare di un approfondimento giornalistico, probabilmente legato a un talk serale per commentare le notizie del giorno o i fatti di grande attualità.

L’obiettivo è chiaro: virare verso un pluralismo più marcato, inserendo in prima serata una voce con alle spalle un’esperienza politica nel Centrodestra italiano. La De Girolamo ha infatti vissuto l’esperienza di Forza Italia, Il Popolo della Libertà e una parentesi nel Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano). Il giorno della settimana in cui andrà in onda la trasmissione ancora non è stato stabilito, ma potrebbe essere destinata alla fascia del lunedì sera, confermando l’ipotesi di uno spostamento di Report alla domenica.