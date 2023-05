Myrta Merlino "in Rai": rivoluzione dopo Fazio, la fuga di notizie

16 maggio 2023 a

Non è detto che, alla fine, Massimo Giletti tornerà in Rai. In compenso, secondo TvBlog a fare il medesimo percorso potrebbe essere Myrta Merlino, grande amica dell'ormai ex conduttore di Non è l'arena e da anni punto fermi nel palinsesto di La7. Terremoto in vista, insomma, per la rete guidata da Urbano Cairo.

La Merlino, signora e padrona di L'aria che tira, talk della tarda mattinata che precede il TgLa7, in passato aveva tentato (senza troppa fortuna) l'assalto alla domenica pomeriggio. Ora, spiega il retroscena di TvBlog, l'idea dei vertici di viale Mazzini sarebbe quella di cucirle su misura una prima serata ma in settimana, al giovedì, su Rai 2 e nella stessa fascia occupata senza grande successo da Ilaria D'Amico fino a poche settimane fa. Peraltro, con la "signora Buffon" Myrta pare che, aggiunge per dare un tocco di colore TvBlog, "condivida l’uso del teller, ovvero i micro auricolari al fine di orchestrare al meglio il programma".



La conduttrice di La7, si sottolinea ancora nel succoso indiscreto, "ha ottimi rapporti con tutti i politici, di tutti gli schieramenti e si dice sia molto amica di Nunzia De Girolamo. La moglie del capo staff di Elly Schlein, Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico, è in forte ascesa di questi tempi in Rai. Come è noto in Rai per fare strada occorre essere trasversali, oltre che 'lungimiranti'.