Nunzia De Girolamo, "prima serata": l'ultima conquista in Rai

Pare che la Rai voglia realizzare un nuovo talk show, sempre politico ma più alternativo, da piazzare su Rai tre il lunedì, in prima serata. Secondo quanto riporta Tvblog, infatti, l'idea è quella di un nuovo programma che faccia da contraltare a Cartabianca condotto il martedì sera sempre su Rai tre da Bianca Berlinguer e che è confermato anche per la prossima stagione televisiva.

Questo spazio del lunedì sera era stato proposto a Nicola Porro, il quale però, come ha lui stesso spiegato, ha preferito rimanere a Mediaset, "anche si dice per una telefonata che gli fece tempo fa proprio Silvio Berlusconi".

Quindi per il nuovo talk di Rai tre si pensa a un altro conduttore. Una delle ipotesi più accreditate è che la trasmissione possa essere affidata a Nunzia De Girolamo, già conduttrice di Ciao maschio su Rai uno, che pare condurrà anche "una nuova serie del varietà della terza serata del sabato di Rai1" oltre che l'Estate in diretta.

"Il programma estivo di Rai uno potrebbe essere per Nunzia De Girolamo "la palestra giusta per arrivare pronta a guidare questo ipotetico talk del lunedì sera di Rai3", si legge nel retroscena di Tvblog. "Per altro Nunzia De Girolamo era anche fra le possibili conduttrici del nuovo programma del pomeriggio feriale di Rai1. La trasmissione che prenderà il posto di Oggi è un altro giorno" ma la De Girolamo ha declinato l'offerta.