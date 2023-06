Giorgia Soleri sconvolta: "Non lo so e ho paura"

21 giugno 2023 a

a

a

Archiviato Damiano David, Giorgia Soleri torna alla normalità. Lei stessa aggiorna i fan sulla sua "nuova" vita. "In questi giorni, dopo anni probabilmente, ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici...", riporta una storia di Instagram. Nulla però ha a che fare con la fine della relazione con il frontman dei Maneskin. In primis, "perché finalmente sto meglio (per il caldo? Per il mix di farmaci azzeccato? Perché il cielo o chi per lui ha deciso di darmi tregua? Per tutte queste cose? Non lo so e ho paura a chiedermelo)", fa sapere per poi ammettere: "Sono felicissima perché li amo!".

"Com'era la nostra relazione, ora parlo io": Damiano? Giorgia Soleri rompe il silenzio

Non manca poi la frecciata: "Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone". Intanto la Soleri è ancora al centro del gossip. Secondo i beninformati Amedeo Venza e Deianira Marzano, l'ex fidanzata di Damiano aveva già un’altra relazione prima della separazione dal cantante.

Giorgia Soleri tradita da Damiano David? Dopo la smentita, l'indizio pesantissimo

"La Soleri - si legge - pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da MESI una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, tra l’altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata".