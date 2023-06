Pio e Amedeo, rissa coi tifosi del Lecco: scoppia il caos in tribuna

22 giugno 2023 a

Pio e Amedeo hanno seguito il Foggia nella finale Playoff di serie C contro il Lecco. Alla fine ad avere la meglio è stato proprio quest'ultimo, promosso in serie B. Dopo la vittoria, però, è scoppiata la rissa sugli spalti, proprio dove si trovavano i due comici. Mentre la squadra lombarda festeggiava per il suo ritorno in serie B dopo 50 anni, al termine di una sfida intensa contro i ragazzi di Delio Rossi, si è scatenato il caos.

A scatenare la polemica è stato in parte il fatto che sia nella gara d'andata che in quella di ritorno ci sono state non poche contestazioni sulle decisioni arbitrali. Tra i contestatori anche un tifoso d'eccezione, ovvero Amedeo Grieco, che fa parte del noto duo comico insieme al collega e amico Pio. Presente allo stadio, Grieco ha commentato: "Volevo venire a tutti i costi. Vedere il Foggia che lotta per la Serie B è un’emozione unica e inaspettata".

In un video pubblicato da Unica Tv sono stati mostrati i momenti di tensione in tribuna tra i comici Pio e Amedeo e i tifosi del Lecco. Pare, infatti, che i due conduttori pugliesi abbiano seguito il match in tribuna proprio accanto ai tifosi del Lecco.