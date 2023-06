Pio e Amedeo umiliano Fazio su Rai1: "Poverino, non si fa"

02 giugno 2023 a

a

a

Una entrataccia a gamba tesa, quella di Pio e Amedeo, con Fabio Fazio e Lucia Annunziata "spremuti" per benino dalle ironie dell'irriverente duo comico pugliese. Ospiti di Gigi D'Alessio a Gigi - Uno come te, one man show musicale dell'amato cantautore napoletano andato in onda su Rai 1, i protagonisti di Emigratis e Felicissima sera (due successi della concorrenza, Mediaset) hanno regalato qualche perla delle loro sul caso degli "auto-esili" di due personaggi da sempre protetti dalla sinistra italiana.

Si parte con una stoccata sul Festival di Sanremo. Nelle ultime settimane, nel gran tourbillon delle nomine ai vertici di viale Mazzini, si è spessa prospettata l'ipotesi di una sostituzione di Amadeus, uomo dei record dell'Ariston che ha un contratto da conduttore e direttore artistico del Festival anche per il 2024. La Rai "meloniana" ha davvero intenzione di cambiare anche Sanremo? Il diretto interessato glissa e smentisce, Pio e Amedeo però ci credono e ci provano: "Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai - spiegano appena saliti sul palco accanto a D'Alessio -. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival".

Risata di D'Alessio, un po' più sulle spine quando i suoi ospiti fanno i cattivi con Fazio. "Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa". Il riferimento è alla "fuga" del conduttore di Che tempo che fa (insieme a Luciana Littizzetto) a Discovery, prima ancora di rinegoziare il suo contratto con la Rai: andrà a Discovery, per 4 anni, secondo le indiscrezioni a 2,5 milioni di euro l’anno. E Lucia Annunziata? Forse la conduttrice di Mezz'ora in più scenderà in politica con il Pd. "Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto", provocano ancora Pio e Amedeo buttandola lì a D'Alessio. Che se la ride.