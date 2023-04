Pio e Amedeo di sasso, l'annuncio di Bonolis che spiazza tutti

08 aprile 2023 a

a

a

A Felicissima Sera l’annuncio arriva così all'improvviso da lasciare Pio e Amedeo basiti. Paolo Bonolis tra non molto tempo chiuderà la sua lunghissima carriera televisiva. È stato lo stesso conduttore ad annunciarlo nel corso dell'ultima puntata dello show di Canale 5. Da tempo Bonolis vuol cambiare vita per dedicarsi alla famiglia ma anche per godersi il meritato riposo. E così il conduttore ha scelto uno dei programmi di punta del Biscione per annunciare la sua ritirata: "Penso che tra due anni basta, poi ci sarà un’altra vita in cui divertirmi ancora di più". Insomma un presa d'atto che c'è anche altro nella vita oltre al lavoro in tv.

La famiglia soprattutto. Bonolis è stato protagonista di diversi programmi di successo che hanno fatto la fortuna della corazzata di Mediaset, programmi come "Ciao Darwin" o anche "Avanti un altro". Ma forse il più grande esperimento tv a cui è legato è il "Senso della vita", un programma riflessivo con ospiti in studio che ha davvero anticipato i tempi della tv.

Le interviste di Bonolis ai suoi ospiti hanno appassionato e non poco il pubblico. Insomma un percorso prfessionale declinato su più fronti dell'intrattenimento. E di certo la sua mancanza in tv si farà sentire (e anche tanto).