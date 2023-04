Pio e Amedeo, "volgari e provocatori": parole pesantissime, chi li stronca

07 aprile 2023 a

"Possibile che Pio e Amedeo vengano considerati bravi e simpatici? Io li ho trovati volgari e provocatori seguendo Felicissima sera”: questo il pesante commento sul duo comico scritto da un lettore di Dipiù Tv, Andrea da Avellino, ad Alessandro Cecchi Paone, che sul settimanale cura una propria rubrica. Il giornalista, però, ha deciso di prendere le difese di Pio e Amedeo: "È questione di gusti, io non mi unisco alle sue critiche durissime".

Continuando a parlare dei due conduttori, però, Cecchi Paone ha puntato il dito contro gli eccessi di politicamente scorretto: “L’impostazione incentrata sul politicamente scorretto ha il suo perché, tuttavia rischia di diventare un alibi per strappare facili risate”. Proprio questa sera andrà in onda l'ultima puntata del loro show su Canale 5, Felicissima Sera - All Inclusive. Il programma avrà dei super ospiti: in studio infatti vedremo Paolo Bonolis, Il Volo, Antonella Clerici, Diletta Leotta e tanti altri. Le aspettative, insomma, sono piuttosto alte, soprattutto dopo i colpi di scena visti nella seconda puntata, dal finto funerale di Gerry Scotti allo stravagante record centrato da Amedeo.

Il duo è tornato a due anni di distanza dalla prima edizione dello show, che era stata una delle sorprese di quella stagione televisiva, in particolare per alcuni elementi, come la musica e le performance live, le coreografie e la comicità senza freni dei padroni di casa.