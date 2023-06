Laura Torrisi lontana dalla tv: "Problemi di salute, sempre sotto i ferri"

22 giugno 2023 a

Laura Torrisi fa il suo ritorno in tv. L'attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni, condurrà un cooking show in onda sul canale Food Network. Una svolta dopo anni di lontananza dai riflettori. Il motivo lo racconta lei stessa. "Ho avuto dei problemi di salute: fin da piccola soffro di endometriosi e ogni due per tre finisco sotto i ferri. L'ultima volta è stata però un po' più complicata, perché erano sbucate delle ernie e mi hanno dovuta operare di nuovo a stretto giro. Era giusto fermarmi e prendermi cura di me. Ora però sono tornata, carica a pallettoni".

I momenti in salita però sono difficili da dimenticare. "Dieci anni fa fui la prima a parlare di endometriosi: lo feci per sensibilizzare su questa malattia, che era poco nota, ma poi appunto mi appiccicarono l'etichetta di malata. Per questo smisi di parlarne. Il mio scopo era aiutare le donne, dare loro voce, e far capire allo Stato che doveva aiutarle: ci sono dei momenti in cui non puoi stare nemmeno seduta, figurati lavorare! Non ho smesso di battermi per la causa, ma ora lo faccio a porte chiuse".

Lo stop non è comunque stato semplice per la bella attrice. "All'inizio - racconta a La Stampa - ne avevo bisogno, l'ho usato per guardarmi dentro e ricentrarmi. Tuttavia, nel momento in cui mi sono sentita pronta a tornare, mi è dispiaciuto riscontrare che era difficile riuscirci. Comunque, come vede, io non mollo: dove non ci sono porte, o me le chiudono in faccia, costruisco portoni. O almeno ci provo". Ed ecco che la Torrisi non rinizia dai film, ma da un programma e per di più di cucina. "Per recitare ti devono chiamare! In realtà ci sarebbero un paio di progetti ma, per motivi diversi, sono al momento bloccati. Condurre è stato bellissimo, mi sono divertita molto, anche se è chiaro che il mio posto è il set".