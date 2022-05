Laura Torrisi, bomba sexy al fiume: gli scatti rubati in bikini

16 maggio 2022 a

Laura Torrisi più sensuale che mai. Nelle ultime foto in costume postate su Instagram, il suo fisco tonico ha colpito tutti i suoi followers, sia uomini che donne. Quest’ultimi l'hanno inondata di complimenti. Un fan ha scritto sotto al post della showgirl: "Un minuto di silenzio per tutte le ventenni che si sentivano fi… fino a qualche minuto fa".

L'attrice si è concessa una gita fuori porta al fiume in shorts, t shirt e zainetto in spalla. Ma ecco che appena trova un momento Laura si immerge in acqua per rinfrescarsi e mette in mostra il suo fisico mozzafiato. Lei schizza con il piede l'acqua e sorride felice in un momento di piena spensieratezza. I suoi seguaci restano ammaliati dalle forme della Torrisi la quale ha sfoggiato un bikini micro che lascia poco spazio all'immaginazione.

Un solo dubbio rimane dopo questa giornata al fiume. Chi le ha tenuto compagnia e le ha scattato tutte le foto? Nel suo profilo Instagrm non ci sono indizi. Le foto postate riprendono solamente il suo fisico scultoreo. Che si tratti del compagno Luca Betti o semplicemente di un'amica che si è prestata a scattarle qualche ricordo? Di certo ai fan questo dettaglio non interessa, l'importante è vedere l'ex gieffina più bella che mai.

