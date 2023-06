L'Aria che tira, Molinari contro Meloni: "È davvero così difficile per lei?"

22 giugno 2023 a

"Se leggiamo assieme gli incontri a Parigi della Meloni, la trattativa nella sede Ue per un accordo elettorale popolari-conservatori in vista del 2024, il ruolo di Tajani accanto a Meloni... Sono tutte indicazioni che lasciano supporre una posizione più moderata, più europea, di Fratelli d'Italia e della Meloni": Maurizio Molinari lo ha detto a L'Aria che tira su La7, riferendosi agli ultimi impegni pubblici che hanno visto protagonista la presidente del Consiglio.

Questi segnali di moderazione di cui parla il direttore di Repubblica avrebbero fatto pensare, secondo lui, a una maggiore propensione da parte della premier ad approvare il Mes. "Da qui la sorpresa per la reazione invece molto brusca e irritata che la Meloni ha avuto ieri con Giorgetti dopo la presentazione del parere tecnico", ha aggiunto Molinari. Che poi ha continuato: "Dunque come è possibile far coincidere tutti questi segnali di fronte a noi di una crescente moderazione della Meloni quando poi invece su un tema cruciale come il Mes improvvisamente torna a sposare la linea dura?". E infine il riferimento alle "radici": "È davvero così difficile per Meloni staccarsi dalle radici sovraniste, di estrema destra e post fasciste del suo partito? Questo è l'interrogativo del momento".

