Ilaria D'Amico e il sesso in gravidanza, Diletta Leotta in imbarazzo

23 giugno 2023 a

a

a

Diletta Leotta e Ilaria D’Amico, quanto di meglio Sky Sport ha avuto per diversi anni alla conduzione dei principali programmi di informazione sportiva, di nuovo sotto lo stesso tetto, anzi nello stesso studio di registrazione. Per l’occasione, è il podcast Mamma Dilettante, condotto dalla Leotta che, per l’appunto, è in dolce attesa ed è giunto già al secondo episodio. Interviste a colleghe e donne dello spettacolo che hanno vissuto una gravidanza e che possono dare il loro contributo e la loro esperienza. In questo caso, il volto per anni di Sky Calcio Show e Sky Champions League. E, guarda caso, entrambe sono legate a due calciatori, per la precisione due portieri.

Voglio Michelle Hunziker: la sconcertante richiesta di Diletta Leotta

Durante la conversazione tra le due donne, una domanda ha suscitato l’ilarità di entrambe, conquistando i fan e cioè “si può fare sesso in gravidanza?”. Per Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, la risposta è immediata: “Assolutamente sì. Ma certo, di che parliamo? Anche quello deve riguardare il rispetto del tuo corpo e delle tue sensazioni. Però non ho capito perché si parla di questa cosa. Se ti va, non c’è nessun tipo di problema. Poi, forse, c’è un momento, ma può aiutare anche a partorire. Non c'è nulla che mi viene in mente che mi faccia dire no, ma sempre assecondando quello che sente il proprio corpo”.

A sorpresa, invece, la risposta di Diletta Leotta, da sempre icona sexy, è un po' meno incoraggiante e viene smascherata alla risata del “si” convinto della collega. La Leotta, infatti, risponde in merito alla sua fase “fisica” con il compagno Loris Karius: “Io non sono proprio in una fase wow”. Alla fine della puntata, al momento di lanciare sui social la seconda puntata del podcast, Diletta ha così scritto della D’Amico: “Grazie mille per la chiacchierata e devo dire che inizio a sentirmi già un po’ meno Dilettante, ma non parliamo troppo presto”.