Diletta Leotta, la confessione più intima: "Le dimensioni..."

Diletta Leotta senza freni. In attesa di dar luce la sua prima figlia, l'inviata di Dazn si confessa durante una puntata del programma radiofonico che conduce dal 2017, "105 take away". Ed ecco che il collega Daniele Battaglia ha voluto approfondire come sta vivendo questi mesi, in particolare, la sua sfera più intima.

"Dipende dalle dimensioni…", ha subito ironizzato rompendo il ghiaccio per poi precisare: "Ovviamente della pancia!". Facendosi più seria la Leotta ha spiegato che dal punto di vista psicologico l'uomo potrebbe essere frenato: "Una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata".

Da poco tempo l'inviata è legata al calciatore Loris Karius. Prima, per circa tre anni, è stata legata all’imprenditore e manager Sky Matteo Mammì, e al pugile Daniele Scardina. Nel gennaio del 2021, invece, Diletta è stata fotografata per la prima volta al fianco dell’attore turco Can Yaman. La storia è naufragata a breve lasciando spazio nel suo cuore per Giacomo Cavalli, con il quale ha partecipato al matrimonio del fratello soltanto nel settembre del 2022. E infine l'arrivo di Loris, padre della sua bambina.