Eros Ramazzotti, occhio alla foto. Con chi l'hanno beccato

Eros Ramazzotti fa coppia da qualche mese con Dalila Gelsomino. I due si sono regalati una lunga vacanza in Messico dove lei vive dal 2016. "La vita è bella come te", ha scritto il cantante in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram dove ha postato una delle rarissime foto dove si mostra accanto alla sua nuova compagna. Eros Ramazzotti, che ha 59 anni, 25 più di lei, è da poco diventato nonno di Cesare Augusto, il bimbo che sua figlia Aurora ha appena avuto da Goffredo Cerza.

Da parte sua Dalila Gelsomino ha condiviso degli scatti in cui è in spiaggia con un micro bikini che lascia ben vedere le sue forme. I due si trovano nella Laguna Nopalitos dove la neo coppia - starebbero insieme da ottobre - ha festeggiato i 34 anni di lei. Con questa stories Eros insomma esce allo scoperto e finalmente dichiara a Dalila e anche ai suoi fan, il suo amore.

Dalila Gelsomino, ex modella ed ex cantante, è nata a Milano, ha fatto la modella e, secondo quanto si legge su Tgcom, "ha lavorato dietro le quinte dello showbiz come pierre e organizzatrice di eventi, si è esibita nei locali come cantante e poi si è trasferita a Playa del Carmen in Messico, dove vive dal 2016, ad occuparsi del settore immobiliare". I due si sarebbero conosciuti proprio in Messico.