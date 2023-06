Roberta Capua sotto accusa: "Una vergogna per tante donne"

24 giugno 2023 a

Roberta Capua ha rivelato di aver perso un bambino quando era giovane e Guenda Goria, che ha da poco annunciato di soffrire di endometriosi e per questa ragione difficilmente potrà restare incinta in modo naturale, si infuria. Ma andiamo per gradi. La ex Miss Italia ha dichiarato: "Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati".

Parole quella della conduttrice campana che hanno fatto arrabbiare la Goria secondo la quale non si tratta evidentemente di "cavalcare il dolore" come sostiene la Capua. E così in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha detto che è "quasi a dire che perdere un figlio potrebbe essere una notizia cavalcabile per la notorietà e la carriera. Vorrei dirle che raccontare la perdita di una gravidanza è una vergogna per tantissime donne e di certo non aiuta l’immagine brillante che siamo chiamate a mostrare al mondo: di donne, madri, moglie in carriera meravigliose".

“Quindi, raccontare non è un male, anzi", ha osservato Guenda Goria, "le donne cavalcano le storie d’amore con uomini famosi, le rose rosse e le vacanze da sogno. Se aprono il cuore e raccontano qualche dolore che poi viene ripreso, non penso debbano sentirsi in colpa per aver usato mezzucci per la notorietà. Perché nessuno ti chiama a lavorare per questo, anzi. Di compassione molta, di sostegno concreto poco". E ha concluso: "Il riserbo è una scelta, spesso più furba delle altre, e non per forza una virtù".