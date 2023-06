Italia Loves Romagna, caos sul palco di Rai1: "Se è così, chiudo"

25 giugno 2023 a

Più di un problema tecnico a Italia loves Romagna, il grande concerto evento per le vittime dell'alluvione in Romagna dello scorso maggio, andato in onda da Campovolo sabato sera su Rai 1. Un parterre con i più grandi artisti italiani in circolazione, un mix tra Festival di Sanremo e il vecchio Festivalbar con un occhio di riguardo per le popstar emiliano-romagnole, le più coinvolte emotivamente com'era facile prevedere.

Al timone un quartetto di conduttori d'eccezione come Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. A esibirsi big come Laura Pausini, Gianni Morandi, Zucchero, Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia e Ligabue e giovani star emergenti come Blanco, Tananai, Rkomi, Irama. Se la Pausini ha conquistato molti con le sue parole forti in omaggio al coraggio e alla capacità di "farsi il c***o" dei suoi conterranei, i telespettatori per molti minuti sui social hanno commentato però l'imprevisto che ha rischiato di vanificare tutto lo spettacolo. L'audio del concerto infatti non è stato dei migliori.

Decine e decine i commenti per sottolineare il disguido tecnico: "Non si sente nulla o cosa? Cioè il fonico ha dato forfeit io sento più gli applausi del pubblico che le voci", "Se si deve sentire cosi possono anche chiudere", "Tutto molto bello ma l'audio è fa schifo!", "Audio pessimo", "Da casa l'audio non è dei migliori", questo il tenore di molti post. Cose che capitano, quando ci si esibisce dal vivo e non in playback.