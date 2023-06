Francesca Fagnani "non è adatta": Rai, Alessia Marcuzzi fa esplodere il caso

Roberto Tortora 26 giugno 2023 a

a

a

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, diceva Dante un tempo. Ora galeotto fu il like su Twitter. Sono i tempi moderni e bisogna adattarsi. Un like può generare liti molto più accese di un diverbio dal vivo ed è quello che Alessia Marcuzzi si è permessa di dare ad un commento di un fan che, rivolgendole un complimento, ha però attaccato anche una sua nuova collega in Rai, cioè Francesca Fagnani, conduttrice di Belve.

"Farsi il c***o!". Laura Pausini, bufera sul palco di Italy Loves Romagna

Il riferimento è al concerto andato in onda su Rai1 da Campovolo, dal titolo Italia loves Romagna, evento benefico di raccolta fondi per aiutare la popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dalla recente alluvione. Uno show presentato in alternanza da Giorgio Panariello, Francesca Fagnani, Alessia Marcuzzi appunto e Amadeus, questi ultimi due in un revival di quel Festivalbar anni ‘90 che è piaciuto a tutti. Compresa una fan che ha scritto su Twitter un commento lesivo, però, della compagna di Mentana: “La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco“.

A questo tweet la Marcuzzi ha dato un bel like, non si sa se in maniera ingenua, perché era un complimento nei suoi confronti, o per lanciare una frecciatina alla Fagnani, con cui non si sa bene in che rapporti sia. Forse la conduttrice di Boomerissima, tornata a nuova luce dopo un periodo di appannamento, è d’accordo sullo stile non adatto di conduzione della Fagnani, che di solito calca altri scenari e temi più seri o, semplicemente, quel like è servito a sottolineare che avrebbe preteso maggior spazio sul palco? Chissà, magari un chiarimento da parte della Marcuzzi servirebbe a placare le acque. Il concertone, intanto, è stato un successo, con artisti di grande calibro sul palco come Laura Pausini, Luciano Ligabue, Elisa, Giorgia e tanti altri. Insomma, i big della musica italiana.