Mara Venier travolta dalla tragedia, uno choc: poco prima di andare in onda...

Roberto Tortora 26 giugno 2023 a

a

a

Il finale di stagione di Domenica In, nel trentennale dalla sua nascita - era l’anno 1992/1993 - è di quelli che non verranno dimenticati, anche e soprattutto per il lutto che ha colpito la conduttrice, Mara Venier, andata ugualmente in onda nonostante la scomparsa di pochi giorni prima di Pier Francesco Forleo, suo genero e marito della figlia, Elisabetta Ferracini. Una conduzione complicata, quella della Venier dell’11 giugno scorso, costellata di momenti di commozione e tristezza, ma che non le ha impedito con grande professionalità di condurre la barca in porto.

Mara Venier in lacrime sparisce. Diretta interrotta: cosa sono costretti a mandare in onda

Giancarlo De Andreis, dalle pagine di DiPiùTv scrive: “L’ultimo appuntamento stagionale di Domenica In è stato molto apprezzato dal pubblico televisivo e dal mondo dei social e dei blog tv, una puntata particolare ricca di emozioni e ricordi condotta sul filo della commozione da Mara Venier. Lei, con grande professionalità e rispetto del pubblico, è andata in onda malgrado il grave lutto che ha colpito la sua famiglia, la morte di Pier Francesco Forleo, compagno della figlia Elisabetta”.

Mara Venier, diretta di lacrime: "Sei sempre qui", piange per Carmela, chi è questa donna

Durante la puntata, poi, il gesto di una collega ha aggiunto ulteriore pathos. Francesca Fialdini, infatti, dopo aver preso la linea per lanciare l’ultima puntata del suo talk, ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza e il cordoglio a Mara Venier e alla figlia con una dedica conclusiva: “Un abbraccio fortissimo ad Elisabetta e Mara Venier”. Un gesto molto apprezzato dalla “Zia”, che subito ha voluto rispondere per le rime: “Voglio ringraziare Francesca Fialdini, grazie Francesca di cuore a nome mio e a nome di mia figlia”. La puntata si è conclusa con tanti ospiti e filmati d’epoca che hanno ripercorso i trent’anni della sua trasmissione e la Venier ha ricevuto anche i complimenti dai volti noti come Milly Carlucci, Amadeus, Fiorello, Renzo Arbore e tanti altri. L’estate ora sarà lunga e dura per Mara Venier, la quale, però, con la tempra di sempre, dovrà ricaricare animo ed energia, perché a settembre comincerà la nuova edizione di Domenica In e lei sarà saldamente al timone di una nave che ormai veleggia sicura nei palinsesti di Rai1.