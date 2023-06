Ricchi e poveri, la brunetta Angela e il macellaio del gruppo Wagner: soffiata pazzesca

26 giugno 2023 a

Da quarant'anni i Ricchi e Poveri sono una delle band italiane più famose di Russia, trattate come delle vere e proprie rockstar. Stupisce però che il loro culto si sia diffuso anche tra i macellai del Gruppo Wagner, vere e proprie macchine da guerra e di morte. La X Brigata ucraina, per fare un esempio, li ha definiti come degli zombie che non si fermano davanti a nulla e non hanno paura di alcunché, e il cui unico obiettivo è uccidere il nemico, con ogni mezzo. Che ci azzeccano i cantanti soavi e dolci di Sarà perché ti amo, Mamma Maria o Se m'innamoro con i guerriglieri golpisti?

La chicca la fornisce Alberto Dandolo, per Dagospia: "Fermi tutti! - scrive il re del gossip - Sapete chi è il mito erotico-artistico di Dimitry Utkin, il comandante neo-nazi della Brigata Wagner? Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri! Non ci sono più i nazisti di una volta!".

Per la cronaca, Utkin è considerato "il ministro della guerra" della Wagner, il braccio operativo del fondatore Evgeni Prigozhin, che è più portato (diciamo così) al marketing e alle pubbliche relazioni. Un uomo, Utkin, dai lineamenti metallici e allo sguardo truce, con il simbolo delle Ss di Hitler tatuato sui deltoidi (altro che i "Nazisti ucraini").





Non solo, Dandolo nel suo indiscreto riferisce anche che "versa nella totale disperazione per le ultime, note vicende russe, una notissima artista italiana vicina al cuore di Putin. Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo...". Mistero.