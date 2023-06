Annalisa Minetti, il giorno più drammatico: "Ora il buio è totale"

27 giugno 2023 a

Una vita scandita dai successi, quella di Annalisa Minetti: la partecipazione a Miss Italia nel 1997, poi la vittoria nella sezione giovani e poi big del Festival di Sanremo l'anno successivo, si impose col brano Senza te o con te. Dunque la veste sportiva: nel 2012 il bronzo nei 1.500 metri alle Paralimpiadi di Londra, dunque gli Europei di atletica leggera paralimpica. E ancora, l'oro alla Maratone di Roma nel 2017.

Una donna con una eccezionale forza d'animo, Annalisa Minetti, colpita da una grave patologia che la ha provata della vista. E ora, la Minetti rivela di aver perso completamente la vista. Il racconto in un'intervista alla Verità, in cui ha raccontato come la vista se ne sia andata via gradualmente, fino al buio totale in cui versa ora.

"Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso", ha raccontato la Minetti.

La patologia oculare la aveva colpita quando aveva soltanto 26 anni. Si tratta della retinite pigmentosa, seguita poi dalla degenerazione maculare. La prima manifestazione del male è avvenuta mentre studiava per l'esame di guida. Da quel giorno la battaglia, combattuta con fierezza, per godersi tutto quello che ha potuto vedere, fino a che gli occhi la hanno abbandonata. Una storia esemplare, quella di Annalisa Minetti, una donna che ha sempre combattuto, con energia e senza mai perdere il sorriso, dimostrando come nulla sia impossibile.