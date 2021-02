Domenica Live, "potrei tornare a vedere": Annalisa Minetti, la rivelazione lascia senza fiato. A un passo dal "miracolo"

Francesco Fredella 22 febbraio 2021 a

"Potrei tornare a vedere", Annalisa Minetti (una delle cantanti più amate) lascia tutti senza fiato. Torna a Domenica live da Barbara D'Urso su Canale 5 e spiega che tutto potrebbe essere possibile grazie ad una nuova tecnologia. "Dare la possibilità a chiunque di noi di leggere, Il naso darà la traiettoria alla telecamera, che potrà leggere, vedere e dire a me in un orecchio, silentemente, quello che leggo. Riconosce i volti e me lo dice all’orecchio. Se ti registro tra i volti da riconoscere, ti vede e mi dice: Barbara", dice la Minetti.

Una speranza che potrebbe aprire una nuova strada. Tra l’altro ci sono anche le cellule staminali della figlia Eléna, conservate alla nascita che potrebbero essere una svolta. "Le staminali sono di supporto a tutte le malattie degenerative: io con le staminali di Elèna, che ho tenuto da parte, quando ci sarà la possibilità potrò fare l'operazione", racconta la cantante che arriva con la figlia in studio.

«Elena? Me la immagino con l’occhio furbo e dolce, un viso pieno di vita. L’unica cosa che mi fa soffrire è non vedere i miei figli. L'unica cosa che ancora non ho risolto con me è il dolore di non poter vedere i miei figli: per questo non li tocco quasi mai sul viso, non posso vederli, non me lo posso permettere, per cui non lo faccio»: le sue parole riempiono di emozione il pubblico a casa.

Annalisa è nata a Rho il 27 dicembre del 1976, a 18 anni ha scoperto di essere affetta da due malattie molto gravi agli occhi, la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare, che l’hanno portata a perdere completamente la vista nel 2013. La Minetti è stata Miss Lombardia ed è arrivata settima a Miss Italia 1997, aggiudicandosi il titolo di Miss Azira Ragazza in Gambissime. Con il brano Senza te o con te ha vinto l'edizione 1998 del festival di Sanremo.

