Aragozzini imbarazza la Bortone: "Gino Paoli? Cosa fa prima di cantare"

Adriano Aragozzini, storico giornalista e produttore discografico, ha messo in imbarazzo Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. L'ospite del talk ha raccontato alcuni aneddoti sui personaggi popolari che ha conosciuto nel corso della sua carriera. Tra questi Gino Paoli. Parlando della sua amicizia con il cantante, poi, ha rivelato un suo presunto rituale: “Lui prima di cantare si fa una se*a“. Gelo e imbarazzo in studio, anche per la Bortone.

Aragozzini ha raccontato che quando conobbe Gino Paoli, lavorava come giornalista per il settimanale Oggi. Una sua collega aveva ricevuto l’incarico di intervistare il cantante, ma non riuscì a portarlo a termine perché imbarazzata dalla confessione di Paoli. E a sostituire la collega fu proprio Aragozzini, che fece una nuova intervista con lui. “Non aveva l’idea di come fosse Gino Paoli all’epoca e gli chiese: lei prima di cantare cosa fa? Errore clamoroso”, ha rivelato il noto produttore discografico.

Di recente si è parlato molto del programma della Bortone, che difficilmente sarà riconfermato nella prossima stagione televisiva. Pare, infatti, che a prendere il suo posto sarà Caterina Balivo con una nuova trasmissione. Per la conduttrice di Oggi è un altro giorno, invece, si aprirebbero le porte di Rai 3.