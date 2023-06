Serena Bortone, in lacrime in diretta: "Piango, so cosa vuol dire"

16 giugno 2023 a

Serena Bortone scoppia a piangere a Oggi è un altro giorno. La conduttrice infatti non ha trattenuto le lacrime immedesimandosi nelle parole di Giuseppina Reitano, figlia del cantante morto nel 2009 per un cancro all'intestino. La figlia di Reitano ha raccontato un dettaglio che riguarda gli ultimi giorni di suo padre: "Gli dissi che non ero felice e non potevo esserlo perché lui stava male e lui mi abbracciò. Quell’abbraccio era il suo modo di dirci ‘Io ci sono sempre perché l’amore non se ne va e noi restiamo legati".

Una frase che ha letteralmente fatto crollare la Bortone che si è commossa davanti alle telecamere: "Io piango sempre perché so cosa vuol dire perdere il papà e so soprattutto per noi figlie femmine quanto questa cosa ti sballonzoli… Non mi fate piangere".

Infine a Giuseppina Reitano la Bortone ha rivelato: "Finché possiamo stare qui e ricordarlo c’è, papà ha dato tanto all’Italia perché poi ogni volta che lo ricordiamo allarga il cuore di tutti i nostri telespettatori. Grazie per questi momenti". Un vero momento toccante nel pomeriggio di Rai uno. Raramente i telespettatori hanno visto una Serena Bortone così commossa in tv. E in tanti hanno sottolineato sui social la bellezza di questi sentimenti spontanei che vanno oltre le telecamere.