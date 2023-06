Lucia Annunziata a La7? Rischia di finire malissimo: "La Rai muove gli avvocati"

17 giugno 2023 a

Dove andrà Lucia Annunziata dopo aver rassegnato la dimissioni in Rai? Si vocifera che per lei possa esserci spazio a La7, ma secondo Il Foglio la strada che porta alla rete di Urbano Cairo non è senza ostacoli. Innanzitutto perché la Annunziata aveva ancora un anno di contratto, a cui ha rinunciato con la sua sparata contro il governo di Giorgia Meloni: nessuno le aveva fatto pressioni per andarsene e rinunciare a Mezz’ora in più, su Rai3.

“Con le dimissioni il contratto si interrompe - scrive Carmelo Caruso su Il Foglio - ma la Rai vuole capirci bene. Roba da avvocati, penali. Il contratto di Annunziata merita più di una mezz’ora di approfondimento”. Quindi non è escluso che da viale Mazzini possano “bloccare” la giornalista, che resta in attesa di capire come sarà il suo futuro televisivo. Intanto si continua a fare il nome di Monica Maggioni per sostituire la Annunziata nella domenica di Rai3: in corsa, però, ci sarebbe anche Serena Bortone, che sarebbe pronta a lasciare la conduzione di Oggi è un altro giorno, su Rai1.

Ancora aperta anche la partita per la sostituzione di Fabio Fazio, tra l’altro in uno spot molto delicato come quello della domenica sera. Che tempo che fa era diventato una macchina d’ascolti che non sarà possibile rimpiazzare, almeno non senza perdere punti di share. Alessandro Cattelan pare che si sia tirato indietro, mentre resta in piedi l’ipotesi di uno spostamento di Sigfrido Ranucci con Report.