Massimo Gramellini lascia la Rai? Ecco chi lo sostituisce

Massimo Gramellini è in procinto di passare a La7, dopo aver dato l’addio alla Rai. Stando a quanto riporta Il Tempo, a viale Mazzini hanno riflettuto a lungo su cosa fare con Le Parole, se chiuderlo o cambiare semplicemente la conduzione. Alla fine il programma non solo dovrebbe continuare ad andare in onda, ma addirittura potrebbe raddoppiare: all’appuntamento del sabato sera se ne aggiungerebbe un altro nell’access time della domenica.

Ma chi prenderà il posto di Gramellini? Sempre secondo Il Tempo, dopo giorni di trattative la decisione sembra essere stata presa: toccherà a Serena Bortone. Per lei si tratta di un ritorno alla terza rete della televisione di Stato, dato che ha condotto dal 2017 al 2020 il talk mattutino Agorà. Negli ultimi anni è invece stata impegnata su Rai1 con la conduzione di Oggi è un altro giorno, che dopo un inizio difficile ha saputo ritagliarsi un suo spazio importante, oltre che buoni ascolti.

La Bortone dovrebbe quindi essere la prescelta per raccogliere l’eredità di Gramellini. Al su posto su Rai1 potrebbe verificarsi un ritorno gradito a una parte del pubblico: gira voce che Caterina Balivo sia pronta a prendersi la conduzione di Oggi è un altro giorno, chiudendo la parentesi su La7. La trattativa per il trasferimento è ancora in corso, secondo Il Tempo, ma dovrebbe essere in dirittura d’arrivo.