Fedez, rissa con Gerry Scotti: "Io ignorante? Ma quel giorno...", come si copre di ridicolo

"Amico, ma cosa ti abbiamo fatto?". Se l'è legata al dito, Fedez, e sconvolto replica a Gerry Scotti dopo l'intervista del conduttore di Mediaset al Muschio selvaggio, il podcast condotto dal rapper con Davide Marra dopo la rottura con l'ex amico Luis Sal. Il re dei quiz, su TikTok, dopo il faccia a faccia aveva ironizzato su Fedez e il suo programma: "È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando", spiegava sconsolato Scotti accanto a una pianta rinsecchita.

Nel corso di una intervista con Morgan, mentre si citava Radio Deejay, Fedez interrompe il suo ospite per prendersela direttamente con Scotti: "Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare - è la replica al conduttore di Caduta Libera -. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un'intervista dove io dicevo che ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un'impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler". Argomentazione, ammettiamolo, piuttosto esilarante.

Gli dà man forte Morgan: "È una parola interessante, non c'entra con i sentimenti, vuol dire ‘non conoscere'. Anche io sono ignorante, eppure sono un uomo colto, ma le cose che non conosco sono in realtà molte di più". Si attende, a questo punto, la controreplica di Gerry.